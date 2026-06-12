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В Красноярском крае 13 июня ожидаются ливни и сильный ветер

В центральных и южных округах Красноярского края вновь прогнозируют ливни и сильный ветер.

Источник: Комсомольская правда

13 июня в центральных и южных округах Красноярского края, Хакасии и Туве местами ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град, а также шквалистые усиления ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Жителей просят исключить работы на высоких зданиях и обходить рекламные щиты. Телефон экстренных служб — 112.

По данным сервиса Gismeteo, завтра в Красноярске температура воздуха днем составит +25 градусов, пасмурно, но без осадков. Почти весь выходной будет дуть умеренный ветер от одного до восьми метров в секунду.