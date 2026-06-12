Центр Ростова-на-Дону остался без электричества из-за сбоя

В центре Ростова-на-Дону произошло технологическое нарушение в электросети, которое привело к частичному отключению потребителей на нескольких улицах. Об этом сообщает АО «Донэнерго».
Авария произошла в 11:02 в сети 6 кВ. Без электричества остались потребители в границах улицы Большая Садовая, улицы Суворова, проспекта Чехова, улицы Пушкинская и улицы Красноармейская. Энергетики планируют восстановить электроснабжение в пострадавшем районе в течение трех часов.
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