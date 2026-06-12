Разрешения на проживание в РФ получили граждане США, Болгарии и Германии

Нижегородские полицейские выдали разрешения на временное проживание в РФ гражданам из других стран. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
В ГУ МВД России по Нижегородской области выдали разрешения на временное проживание в РФ двум гражданам Германии, гражданам Болгарии и США.
Гражданин Германии, уроженец Казахской ССР, решил вернуться в Россию, поскольку это родина его матери. Он обрел семью и вместе с возлюбленной воспитывает дочь.
Семья гражданки Германии приехала в Россию еще в 2024 году. Её родители и братья уже имеют разрешения на временное проживание в России. Теперь такое разрешение получила она и её ребенок. Отец девушки занимается строительным бизнесом в регионе, она планирует работать вместе с ним. Девушка отметила, что в России она чувствует себя в безопасности, и здесь есть все условия для хорошей жизни.
Гражданин Республики Болгария проживает в Нижнем Новгороде около десяти лет. В России он создал семью с россиянкой, пара воспитывает 9-летнюю дочь. Мужчина занимается строительством.
Гражданин США также создал в России семью и вместе с супругой воспитывает 7-летнюю дочь.
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