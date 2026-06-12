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Разрешения на проживание в РФ получили граждане США, Болгарии и Германии

Иностранцы отметили, что чувствуют себя в России в безопасности.

Нижегородские полицейские выдали разрешения на временное проживание в РФ гражданам из других стран. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ГУ МВД России по Нижегородской области выдали разрешения на временное проживание в РФ двум гражданам Германии, гражданам Болгарии и США.

Гражданин Германии, уроженец Казахской ССР, решил вернуться в Россию, поскольку это родина его матери. Он обрел семью и вместе с возлюбленной воспитывает дочь.

Семья гражданки Германии приехала в Россию еще в 2024 году. Её родители и братья уже имеют разрешения на временное проживание в России. Теперь такое разрешение получила она и её ребенок. Отец девушки занимается строительным бизнесом в регионе, она планирует работать вместе с ним. Девушка отметила, что в России она чувствует себя в безопасности, и здесь есть все условия для хорошей жизни.

Гражданин Республики Болгария проживает в Нижнем Новгороде около десяти лет. В России он создал семью с россиянкой, пара воспитывает 9-летнюю дочь. Мужчина занимается строительством.

Гражданин США также создал в России семью и вместе с супругой воспитывает 7-летнюю дочь.

Сотрудники Управления по вопросам миграции главка разъяснили иностранным гражданам их права и обязанности, которые они получили вместе с документом, а также подробно объяснили дальнейший порядок действий.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, чтоприложение для иностранных гостей предложили создать на Госсовете по туризму.

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