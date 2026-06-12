Разрешения на проживание в РФ получили граждане США, Болгарии и Германии

Семья гражданки Германии приехала в Россию еще в 2024 году. Её родители и братья уже имеют разрешения на временное проживание в России. Теперь такое разрешение получила она и её ребенок. Отец девушки занимается строительным бизнесом в регионе, она планирует работать вместе с ним. Девушка отметила, что в России она чувствует себя в безопасности, и здесь есть все условия для хорошей жизни.