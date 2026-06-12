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Шквалистый ветер в Хабаровске: смотрим на сорванные провода, поваленные ветки и пострадавшую иномарку

Сегодня около 18 часов вечера на Хабаровск обрушился сильный ветер. Город накрыло черными тучами, после чего подул шквалистый ветер и пошел дождь. Порывы ветра достигали 20−25 метров в секунду. Стихия буйствовала по всему городу и оставила после себя заметные последствия: где-то сорвало провода, где-то поломалодеревья. Один из инцидентов произошел на Матвеевском шоссе, в районе ТЦ «Стрелка» — там крупная ветка упала на легковую машину и повредила стекло заднего вида.

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Сегодня около 18 часов вечера на Хабаровск обрушился сильный ветер. Город накрыло черными тучами, после чего подул шквалистый ветер и пошел дождь. Порывы ветра достигали 20−25 метров в секунду.

Стихия буйствовала по всему городу и оставила после себя заметные последствия: где-то сорвало провода, где-то поломалодеревья. Один из инцидентов произошел на Матвеевском шоссе, в районе ТЦ «Стрелка» — там крупная ветка упала на легковую машину и повредила стекло заднего вида.

Женщина-водитель вызвала сотрудников ДПС, которые оперативно прибыли на место и зафиксировали факт происшествия. К счастью, в результате ЧП, никто не пострадал. Сама автовладелица рассказала, что ремонт обойдется ей в немаленькую сумму, однако у нее есть страховка, которая должна покрыть расходы.