Шквалистый ветер в Хабаровске: смотрим на сорванные провода, поваленные ветки и пострадавшую иномарку

Сегодня около 18 часов вечера на Хабаровск обрушился сильный ветер. Город накрыло черными тучами, после чего подул шквалистый ветер и пошел дождь. Порывы ветра достигали 20−25 метров в секунду.
Стихия буйствовала по всему городу и оставила после себя заметные последствия: где-то сорвало провода, где-то поломалодеревья. Один из инцидентов произошел на Матвеевском шоссе, в районе ТЦ «Стрелка» — там крупная ветка упала на легковую машину и повредила стекло заднего вида.
Женщина-водитель вызвала сотрудников ДПС, которые оперативно прибыли на место и зафиксировали факт происшествия. К счастью, в результате ЧП, никто не пострадал. Сама автовладелица рассказала, что ремонт обойдется ей в немаленькую сумму, однако у нее есть страховка, которая должна покрыть расходы.