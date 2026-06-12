Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде озвучили даты ремонта на Астраханском мосту

В Волгограде в следующем году планируют начать масштабный ремонт многострадального Астраханского моста.

В Волгограде в следующем году планируют начать масштабный ремонт многострадального Астраханского моста. Об этом губернатор Андрей Бочаров заявил сегодня, 12 июня, на открытии путепровода на Тулака.

— Давайте запланируем, чтобы в следующем году уже приступили к работам на Астраханском мосту. Включайте его в программу — в 2029 мы должны сдать объект, — отметил глава региона.

В будущие планы дорожников включат и обновление Комсомольского моста. Однако в случае с этим участком дороги речь идет пока лишь о проработке вариантов ремонта.

Интересно, что в том виде, в котором его знает каждый волгоградец, Астраханский мост построили только в 1968 году. А его прежнюю версию рабочие засыпали землей.

— Прежний мост засыпали при подъеме уровня дня Царицынской поймы. Где-то в толще грунта он существует до сих пор! — рассказал корреспондентам ИА «Высота 102» волгоградский краевед Роман Шкода.

Фото Павла Мирошкина.