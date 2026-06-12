Клещи наградили волгоградцев двумя смертельно опасными инфекциями

За последнюю неделю в регионе 120 человек пошли к медикам с присосавшимися клещами, один из них подхватил через укус опасную инфекцию. Иксодовый клещевой боррелиоз или болезнь Лайма поражает преимущественно кожу, суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы. Если не начать лечение вовремя, можно стать инвалидом. Лучше обратиться к медикам, чтобы они сняли присосавшегося клеща. Риск заражения при раздавливании возрастает.