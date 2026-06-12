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Татарстанский вуз и академия внешней торговли будут вместе готовить кадры

Стороны планируют организовывать учебные курсы по ИИ, программной инженерии, кибербезопасности и другим актуальным направлениям.

Источник: Национальные проекты России

Университет Иннополис в Республике Татарстан и Всероссийская академия внешней торговли договорились объединить усилия в развитии образовательной и научно-исследовательской деятельности. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.

В рамках дополнительного профессионального образования стороны планируют организовывать учебные курсы и модули по искусственному интеллекту, программной инженерии, промышленной робототехнике, анализу данных, кибербезопасности, управлению ИТ-проектами и другим актуальным вопросам. Среди приоритетных направлений партнерства — совместная организация стажировок и практик для студентов, а также для слушателей программ дополнительного профессионального образования.

Стороны будут участвовать в профильных мероприятиях: конференциях, круглых столах, семинарах и выставках. Кроме того, вузы планируют обмен специалистами для чтения лекций, проведения научных дискуссий, симпозиумов и масштабирования лучших методик исследовательской и преподавательской деятельности.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.