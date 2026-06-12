Татарстанский вуз и академия внешней торговли будут вместе готовить кадры

Университет Иннополис в Республике Татарстан и Всероссийская академия внешней торговли договорились объединить усилия в развитии образовательной и научно-исследовательской деятельности. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
В рамках дополнительного профессионального образования стороны планируют организовывать учебные курсы и модули по искусственному интеллекту, программной инженерии, промышленной робототехнике, анализу данных, кибербезопасности, управлению ИТ-проектами и другим актуальным вопросам. Среди приоритетных направлений партнерства — совместная организация стажировок и практик для студентов, а также для слушателей программ дополнительного профессионального образования.
Стороны будут участвовать в профильных мероприятиях: конференциях, круглых столах, семинарах и выставках. Кроме того, вузы планируют обмен специалистами для чтения лекций, проведения научных дискуссий, симпозиумов и масштабирования лучших методик исследовательской и преподавательской деятельности.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.