Экс-главу Фонда капремонта Калининградской области оштрафовали, прокуратура намерена обжаловать приговор

Прокурор запрашивал для бывшего руководителя реальный срок — 5 лет лишения свободы и штраф 700 тысяч рублей. Для его подчинённых гособвинение требовало от 3 до 4,5 лет колонии со штрафами от 500 до 700 тысяч.