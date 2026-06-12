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Экс-главу Фонда капремонта Калининградской области оштрафовали, прокуратура намерена обжаловать приговор

В Калининграде вынесен приговор бывшему руководству регионального Фонда капитального ремонта.

Источник: KaliningradToday

Экс-генеральный директор Олег Туркин и шестеро его подчинённых признаны виновными в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Ущерб составил более 9,1 миллиона рублей.

Суд установил, что с января 2020 года по июнь 2024 года подсудимые тратили деньги фонда на цели, не связанные с ремонтом многоквартирных домов. За счёт фонда якобы проводили корпоративы, развлекательные и туристические мероприятия для сотрудников, утверждало следствие.

В ходе судебного следствия Туркин полностью возместил причинённый ущерб. Другие подсудимые тоже частично погасили свои доли. Это обстоятельство суд, очевидно, учёл при вынесении приговора.

Прокурор запрашивал для бывшего руководителя реальный срок — 5 лет лишения свободы и штраф 700 тысяч рублей. Для его подчинённых гособвинение требовало от 3 до 4,5 лет колонии со штрафами от 500 до 700 тысяч.

Суд, однако, применил статью 64 УК РФ — назначение наказания ниже низшего предела. В итоге все подсудимые получили штрафы. Размер — от 170 до 350 тысяч рублей в зависимости от степени участия каждого. Никто из них не отправится в колонию.

Прокуратура с таким решением, судя по всему, не согласна. В официальном сообщении говорится, что после изучения приговора будет решён вопрос о его обжаловании в апелляционном порядке.

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