Инвестор акватермального комплекса в Перми планирует построить тематический парк «Камская чудь»

Общий размер инвестиций в проект составит 543 млн руб., завершить строительство комплекса предполагается в 2030 году. Объект будут возводить в три очереди. В первой очереди (около 3,5 тыс. кв. м строительства) инвестор собирается разместить пляж, бассейн, глэмпинги, спортплощадки, во второй (около 103 тыс. кв. м) — апарт-отель, комплекс терм, паркинг, а в третьей (около 7 тыс. кв. м) — апарт-отель, рестораны, торговые галереи. Вводиться в эксплуатацию комплекс будет поэтапно. В прошлом году проекту был присвоен статус приоритетный инвестиционный.