Екатеринбуржцы спели хором в Историческом сквере в День России

В центре Екатеринбурга прошел традиционный праздничный концерт «Хором славим Россию и город!». В Историческом сквере выступил сводный хор, объединивший тысячу исполнителей.
В состав хора вошли более 30 ведущих коллективов учреждений культуры и дополнительного образования уральской столицы. Песни прозвучали под аккомпанемент трех оркестров, а присоединиться к исполнению могли все желающие: тексты транслировали на мультимедийных экранах.
Одним из участников праздничной акции стал лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Вместе с горожанами он исполнил песню «17 лет».