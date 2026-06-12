Екатеринбуржцы спели хором в Историческом сквере в День России

В состав хора вошли более 30 ведущих коллективов учреждений культуры и дополнительного образования уральской столицы. Песни прозвучали под аккомпанемент трех оркестров, а присоединиться к исполнению могли все желающие: тексты транслировали на мультимедийных экранах.