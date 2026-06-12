Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбуржцы спели хором в Историческом сквере в День России

В центре города выступили тысяча певцов, три оркестра и Владимир Шахрин.

Источник: Аргументы и факты

В центре Екатеринбурга прошел традиционный праздничный концерт «Хором славим Россию и город!». В Историческом сквере выступил сводный хор, объединивший тысячу исполнителей.

В состав хора вошли более 30 ведущих коллективов учреждений культуры и дополнительного образования уральской столицы. Песни прозвучали под аккомпанемент трех оркестров, а присоединиться к исполнению могли все желающие: тексты транслировали на мультимедийных экранах.

Одним из участников праздничной акции стал лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Вместе с горожанами он исполнил песню «17 лет».