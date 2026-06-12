В Матвеево-Курганском районе зарегистрировали рождение сотого малыша

В Матвеево-Курганском районе оформили юбилейную, сотую запись о рождении, сообщили в управлении ЗАГС Ростовской области.
Этим малышом стал мальчик Артём — первенец в семье Дмитрия и Екатерины. Регистрацию провели через портал «Госуслуги» с помощью сервиса «Рождение ребёнка».
Родители получили свидетельство о рождении сына, а также приветственные адреса от губернатора Юрия Слюсаря и главы района Дины Алборовой.
«Желаем Артёму крепкого здоровья, а его родителям — мира, добра и достатка в доме», — поздравили семью в управлении ЗАГС.
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