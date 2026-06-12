«Погиб 50-летний крепильщик, травмы у 34-летнего тракториста и 18-летнего практиканта». СК возбудил уголовное дело после обрушения в шахте «Беларуськалия»

Следователи закончили работу на месте обрушения в шахте рудника «Беларуськалия», которое произошло вечером 11 июня и повлекло за собой смерть одного работника и травмирование еще двух человек, и возбудили уголовное дело, сообщает Следственный комитет Беларуси.