«Погиб 50-летний крепильщик, травмы у 34-летнего тракториста и 18-летнего практиканта». СК возбудил уголовное дело после обрушения в шахте «Беларуськалия»

Следователи закончили работу на месте обрушения в шахте рудника «Беларуськалия», которое произошло вечером 11 июня и повлекло за собой смерть одного работника и травмирование еще двух человек, и возбудили уголовное дело, сообщает Следственный комитет Беларуси.
Инцидент произошел в 620 метрах под землей при выполнении строительных работ по возведению дверной солебетонной перемычки (здесь подробности).
В результате обрушения погиб 50-летний крепильщик рудника, тяжкие телесные повреждения получил 34-летний тракторист участка, а у 18-летнего учащегося колледжа, проходившего учебную практику на руднике, повреждена нога. Эти двое пострадавших в больнице.
На месте работала следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 303 Уголовного кодекса Беларуси (Нарушение правил безопасности горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следственные действия пока не завершены, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия, которые привели к трагедии.
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