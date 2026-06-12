В Дзержинском районе Перми приняла читателей первая модельная библиотека

В библиотеке обустроили комфортную среду для чтения, общения, учебы и отдыха. Пермяки всех поколений получили возможность проводить время на литературных встречах и культурных мероприятиях. Для более взрослых читателей в пространстве библиотеки созданы рабочие места с доступом к базам данным и книжным интернет-сервисам.