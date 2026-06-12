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Арт-парк русской культуры появится в Самаре

Власти Самары анонсировали создание Арт-парка русской культуры.

Источник: Комсомольская правда

Масштабный проект планируют реализовать в Самаре. Речь идет об Арт-парке русской культуры. Планы по его созданию вошли в Стратегию социально экономического развития города.

Реализация займет несколько этапов. Согласно документу, в 2028—2029 годах планируется разработка проекта ландшафтной и архитектурной композиции и разработка концепции пространства в стиле русской усадебной и храмовой архитектуры с элементами народной стилистики. В этот же период инициативы будут продвинуты на региональном и федеральном уровнях.

В 2029—2030 годах будет разработана концепция модульных павильонов, в которых разместятся экспозиции, мастерские, интерактивные классы, сцены и ярмарочные ряды.

Основные этапы реализации запланированы на 2030 год. В этот период планируется обустроить тематические сады, этнографические зоны, установить арт-объекты.

Сейчас проект вынесен на общественные обсуждения. Поделиться своим мнением самарцы могут до 22 июня 2026 года.