Арт-парк русской культуры появится в Самаре

Реализация займет несколько этапов. Согласно документу, в 2028—2029 годах планируется разработка проекта ландшафтной и архитектурной композиции и разработка концепции пространства в стиле русской усадебной и храмовой архитектуры с элементами народной стилистики. В этот же период инициативы будут продвинуты на региональном и федеральном уровнях.