Абрау-Дюрсо возглавил топ-50 лучших объектов гастротуризма России-2026

В путеводителе отмечается, что поводом для посещения Абрау-Дюрсо являются виноградники, исторический завод шампанских вин, подземные винные хранилища протяженностью более 5 км, рестораны и кафе, озеро Абрау
На втором месте рейтинга — проект «Дымов в Суздале», на третьем — самая высокая в мире фабрика и музей мороженого от производителя «Чистая Линия» — PANORAMA360. Она расположена на 89-м этаже башни «Федерация. Восток» в деловом центре «Москва-Сити».
На четвертом месте рейтинга WinePark на курорте Мрия в Ялте, на пятом — «Коломенский посад», центр культурного, исторического и гастрономического туризма, а также музейно-творческий кластер, объединяющий более 10 проектов на основе исторических производств.
Эногастрономический комплекс «Долина Лефкадия» в селе Молдаванском Крымского района — на шестом месте рейтинга, а туристический комплекс m2 при органическом хозяйстве в деревне Шульгино Московской области — на седьмом.
На восьмом месте топа эногастрономический туристический центр «Массандра» в Ялте, на девятом — «Золотая балка» в Балаклаве, и замыкает десятку рейтинга всесезонный курорт «Красная Поляна».