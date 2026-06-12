Абрау-Дюрсо возглавил топ-50 лучших объектов гастротуризма России-2026

На втором месте рейтинга — проект «Дымов в Суздале», на третьем — самая высокая в мире фабрика и музей мороженого от производителя «Чистая Линия» — PANORAMA360. Она расположена на 89-м этаже башни «Федерация. Восток» в деловом центре «Москва-Сити».