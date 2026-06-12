Экономист Бельских объяснил причину переключения волгоградцев на наличные

По данным РБК, в марте объем наличных денег в обращении составил в целом по стране 301,1 млрд рубля, в апреле — 678,7 млрд, а в мае увеличился на 381,2 млрд рубля, подскочив с начала года на 1,09 трлн. Больше наличными в стране пользовались только в первом полугодии 2020 года, в период пандемии, когда их оборот доходил до 1,39 трлн рубля.