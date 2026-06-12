Экономист Бельских объяснил причину переключения волгоградцев на наличные

Волгоградцы и другие россияне всё активнее переключаются на наличные деньги.
По данным РБК, в марте объем наличных денег в обращении составил в целом по стране 301,1 млрд рубля, в апреле — 678,7 млрд, а в мае увеличился на 381,2 млрд рубля, подскочив с начала года на 1,09 трлн. Больше наличными в стране пользовались только в первом полугодии 2020 года, в период пандемии, когда их оборот доходил до 1,39 трлн рубля.
Центробанк объясняет это явление перебоями в работе мобильного интернета. Ряд экспертов считают первопричиной уход бизнеса в тень.
Волгоградский экономист, автор Telegram-канала «Ваш карман & Тренды рынка» Игорь Бельских поясняет: дело в том, что некоторые продавцы стали предпочитать наличный расчёт. По его мнению, это связано в первую очередь с ростом налогов как для малого бизнеса, так и на операции банков по программам лояльности.
«Повеяло духом 1990-х: наличка освобождает бизнес и людей от налогового контроля», — считает эксперт.
Также играет свою роль тот факт, что банки усилили контроль за переводами средств по банковским картам. Кроме того, следует учитывать наступивший сезон овощей и фруктов, которые продают почти исключительно за наличные деньги.