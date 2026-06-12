Три рейса в Москву и Сочи задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода

Изменения затронули и рейсы в Сочи. Самолет авиакомпании Nordwind, вылетающий по расписанию в 17:15, отправится в путь в 18:25. Еще один рейс авиакомпании «Россия» задержан значительно сильнее: вместо 14:50 воздушное судно должно вылететь только в 22:55.