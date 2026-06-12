Три рейса в Москву и Сочи задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода

В международном аэропорту Нижнего Новгорода 12 июня изменилось расписание нескольких авиарейсов. По данным онлайн-табло задержки коснулись вылетов в Москву и Сочи.
Рейс авиакомпании «Россия», который должен был отправиться в Москву в 14:30, вылетит на два часа позже запланированного времени — в 16:30.
Изменения затронули и рейсы в Сочи. Самолет авиакомпании Nordwind, вылетающий по расписанию в 17:15, отправится в путь в 18:25. Еще один рейс авиакомпании «Россия» задержан значительно сильнее: вместо 14:50 воздушное судно должно вылететь только в 22:55.
Пассажирам советуют заранее уточнять информацию о своих рейсах. Актуальные данные публикуются на онлайн-табло аэропорта и дублируются на информационных экранах в терминале. Тем, кто планирует поездку, рекомендуют учитывать возможные изменения расписания и внимательно следить за обновлениями.