Россиянам назвали способы пережить жару без кондиционера

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая назвала способы пережить жару без кондиционера, отметив, что главная ошибка — пытаться бороться с высокой температурой только тогда, когда становится совсем плохо.
«Главная ошибка — пытаться бороться с высокой температурой только тогда, когда становится совсем плохо. Профилактика перегрева должна начинаться заранее», — пояснила врач в интервью «Лента.ру».
По ее словам, в течение дня важно ограничивать нагрев помещения. Окна на солнечной стороне лучше держать закрытыми с позднего утра до вечера, а проветривать помещение следует рано утром и поздно вечером, когда температура на улице снижается.
Кроме того, особое внимание, нужно уделять питьевому режиму, так как организм теряет много жидкости через потоотделение, и обезвоживание может развиваться незаметно.
В самые жаркие часы физическую активность, по ее словам, лучше исключить, перенеся тренировки и работу на даче на утро или вечер. Для улучшения сна Бурнацкая советует принимать прохладный душ перед сном, использовать легкое постельное белье из хлопка или льна и отказаться от плотных одеял.
Бурнацкая отметила, что людям старшего возраста и пациентам с гипертонией следует соблюдать особую осторожность.