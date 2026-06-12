Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали способы пережить жару без кондиционера

Бурнацкая назвала способы пережить жару без кондиционера.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая назвала способы пережить жару без кондиционера, отметив, что главная ошибка — пытаться бороться с высокой температурой только тогда, когда становится совсем плохо.

«Главная ошибка — пытаться бороться с высокой температурой только тогда, когда становится совсем плохо. Профилактика перегрева должна начинаться заранее», — пояснила врач в интервью «Лента.ру».

По ее словам, в течение дня важно ограничивать нагрев помещения. Окна на солнечной стороне лучше держать закрытыми с позднего утра до вечера, а проветривать помещение следует рано утром и поздно вечером, когда температура на улице снижается.

Кроме того, особое внимание, нужно уделять питьевому режиму, так как организм теряет много жидкости через потоотделение, и обезвоживание может развиваться незаметно.

В самые жаркие часы физическую активность, по ее словам, лучше исключить, перенеся тренировки и работу на даче на утро или вечер. Для улучшения сна Бурнацкая советует принимать прохладный душ перед сном, использовать легкое постельное белье из хлопка или льна и отказаться от плотных одеял.

Бурнацкая отметила, что людям старшего возраста и пациентам с гипертонией следует соблюдать особую осторожность.