Россиянам назвали способы пережить жару без кондиционера

В самые жаркие часы физическую активность, по ее словам, лучше исключить, перенеся тренировки и работу на даче на утро или вечер. Для улучшения сна Бурнацкая советует принимать прохладный душ перед сном, использовать легкое постельное белье из хлопка или льна и отказаться от плотных одеял.