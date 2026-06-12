В Перми прошёл парад автобусов в честь столетия общественного транспорта

Парад автобусов в честь столетия общественного транспорта прошёл в Перми, передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru с места событий.
Жители и гости краевой столицы смогли увидеть автобусы разных лет выпуска и различных модификаций, представленные в статичной экспозиции на эспланаде.
В 12:00 колонна из более чем двадцати автобусов отправилась по центральным улицам города. Маршрут пролегал по Ленина, Крисанова и Петропавловской, а также по Комсомольскому проспекту.
«Интересно посмотреть на автобусы, которыми пользовались пермяки более тридцати лет назад. В последние годы они обрели свой фирменный стиль», — рассказал один из зрителей.
В Перми отмечают День города и День России. В разных районах краевой столицы проходят концерты, выставки, мастер-классы и другие культурные мероприятия. Полная программа событий — в материале сайта perm.aif.ru.