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В Перми прошёл парад автобусов в честь столетия общественного транспорта

Жители и гости краевой столицы смогли увидеть автобусы разных лет выпуска и различных модификаций.

Парад автобусов в честь столетия общественного транспорта прошёл в Перми, передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru с места событий.

Жители и гости краевой столицы смогли увидеть автобусы разных лет выпуска и различных модификаций, представленные в статичной экспозиции на эспланаде.

В 12:00 колонна из более чем двадцати автобусов отправилась по центральным улицам города. Маршрут пролегал по Ленина, Крисанова и Петропавловской, а также по Комсомольскому проспекту.

«Интересно посмотреть на автобусы, которыми пользовались пермяки более тридцати лет назад. В последние годы они обрели свой фирменный стиль», — рассказал один из зрителей.

В Перми отмечают День города и День России. В разных районах краевой столицы проходят концерты, выставки, мастер-классы и другие культурные мероприятия. Полная программа событий — в материале сайта perm.aif.ru.