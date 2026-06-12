Специалисты подсказали, на какие компоненты в составе репеллентов обращать внимание при покупке

При выборе средства для ребенка специалисты советуют строго соблюдать возрастную маркировку: ДЭТА обычно разрешена с 2−3 лет, IR3535 — с одного года. Малышам до года — только москитные сетки и закрытая одежда. Для детей лучше брать кремы, лосьоны или салфетки, чтобы ребенок случайно не вдохнул аэрозоль. Наносить средство на лицо нельзя: сначала обработать свои руки, потом открытые участки кожи ребенка, избегая глаз, рта и ссадин. После прогулки репеллент нужно смыть водой с мылом.