Специалисты подсказали, на какие компоненты в составе репеллентов обращать внимание при покупке

Специалисты Роспотребнадзора ХМАО объяснили, на что обращать внимание при покупке репеллентов. Их советы приводит «Вестник Сургутского района».
Самый популярный компонент — ДЭТА. Его эффективность напрямую зависит от концентрации: 10−20% хватит на 2−3 часа городской прогулки, а 20−50% защитят уже на 6−8 часов, что идеально для длительного посещения леса. Для детей рекомендуют не больше 10−20%. Альтернатива ДЭТА— икаридин (или пикаридин), он мягче воздействует на кожу, не имеет резкого запаха и подходит детям и обладателям чувствительной кожи. Третий вариант — IR3535, низкотоксичный компонент, разрешенный детям с года и беременным, хотя работает он чуть слабее.
Эфирные масла вроде цитронеллы, лаванды или герани держатся недолго — всего час-два, могут вызвать аллергию и для серьезной защиты в лесу или у воды не годятся.
При выборе средства для ребенка специалисты советуют строго соблюдать возрастную маркировку: ДЭТА обычно разрешена с 2−3 лет, IR3535 — с одного года. Малышам до года — только москитные сетки и закрытая одежда. Для детей лучше брать кремы, лосьоны или салфетки, чтобы ребенок случайно не вдохнул аэрозоль. Наносить средство на лицо нельзя: сначала обработать свои руки, потом открытые участки кожи ребенка, избегая глаз, рта и ссадин. После прогулки репеллент нужно смыть водой с мылом.
Если после нанесения появились покраснение, зуд или сыпь, средство надо немедленно смыть, приложить холодный компресс, а при сильной реакции принять антигистаминное и обратиться к врачу.
Фото на главной: magnific.com.
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