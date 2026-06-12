Воронежская область присоединилась к хоровой акции, приуроченной ко Дню России

В масштабной хоровой акции приняли участие ведущие коллективы Воронежской государственной филармонии и области, каждый из которых — гордость культурной жизни Черноземья: ансамбль «Воронежские девчата», эстрадный хор «Фермата», Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К. И. Массалитинова — легендарный коллектив с вековой историей, сохраняющий и приумножающий традиции народного искусства, а также солистка филармонии Светлана Шкарупина.