Министерство ЖКХ сказало, как белорусским дачникам снизить затраты на оплату квартиры в городе в то время, когда они живут за городом. Для этого им нужна временная регистрация на даче.
Для перерасчета дачнику надо будет предоставить в организацию, осуществляющую учет и расчет платы за ЖКУ, справку из сельского, поселкового исполкома, садоводческого товарищества, дачного кооператива о подтверждении временного проживания по другому адресу.
Перерасчет возможен, если дачник выехал из городской квартиры на срок более 10 суток подряд.
Пересчитают оплату за вывоз мусора, электричество, которое надо для работы лифта, а также собственникам, у которых нет индивидуальных счетчиков воды и газа, — за горячую, холодную воду, канализацию и газ.
Кстати, вот что изменится для дачников в Беларуси в ближайшее время: запретят сдавать дачи для праздников и отдыха в сауне, упростят передачу электросетей, поменяют условия включения в границы населенного пункта.
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