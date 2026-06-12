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В Таллине установили первое модульное укрытие от взрывов

Администрация Таллина установила первое в общественном пространстве модульное укрытие для защиты граждан от потенциальных угроз. Как 11 июня сообщил портал национального гостелерадио ERR, сооружение передано в дар компанией Citysec Industry.

Источник: AP 2024

Уточняется, что укрытие выполнено из железобетонных конструкций и предназначено для защиты от взрывов, ударных волн и осколков. Модульная система позволяет оперативно демонтировать и перемещать объект при необходимости.

Проект носит пилотный характер. По итогам его реализации столичная мэрия рассмотрит вопрос о возможном более широком внедрении подобных укрытий, отмечается в сообщении.

В марте 2024 года правительство Эстонии утвердило постановление, предусматривающее обязательное оборудование бомбоубежищ в крупных новостройках. Позднее Министерство внутренних дел республики подготовило проект постановления о выделении около €2 млн на обустройство убежищ гражданской обороны.