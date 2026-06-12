В Матвеево-Курганском районе Ростовской области родился сотый малыш

Сотый малыш родился в Матвеево-Курганского районе Ростовской области. Об этом в июне 2026 года сообщают сотрудники управления ЗАГС.
Родителями стали Дмитрий и Екатерина, у них родился первенец — Артем.
— Регистрацию оформили через портал госуслуг с помощью сервиса «Рождение ребенка». Семье вручили первый документ — свидетельство о рождении, а также передали приветственные адреса от губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и главы района Дины Алборовой, — говорится в публикации.
Работники ЗАГСа также поздравили семью со счастливым событием. Артему пожелали крепкого здоровья, а его родителям — мира, добра и достатка в доме.
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