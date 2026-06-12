В Матвеево-Курганском районе Ростовской области родился сотый малыш

— Регистрацию оформили через портал госуслуг с помощью сервиса «Рождение ребенка». Семье вручили первый документ — свидетельство о рождении, а также передали приветственные адреса от губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и главы района Дины Алборовой, — говорится в публикации.