В Самарской области представят современную сельхозтехнику и инновации АПК

Крупнейшая демонстрационная площадка АПК Приволжского федерального округа — «Самарский день поля — 2026. Поле лидеров» — пройдет 26 июня в Самарской области. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
Центральным элементом деловой программы станет пленарное заседание «АПК Самарской области — 2026: новые возможности повышения продуктивности региона». В ходе сессии подведут итоги весенней посевной кампании и обозначат приоритетные направления развития отрасли. На агрополигоне будут работать тематические демонстрационные зоны. В секции «Растениеводство» участники увидят демонстрационные посевы зерновых, масличных, бобовых и кормовых культур с презентацией сравнительного анализа сортов и агротехнологий.
Зона «Техника и инновации» осветит работу современного парка сельскохозяйственной техники для почвообработки, посева, внесения средств защиты растений и уборки урожая. Блок «Кормопроизводство-2026» будет посвящен экономическим аспектам заготовки сенажа и силоса, а также технологиям адаптации кормовой базы к засушливым климатическим условиям.
Для представителей агробизнеса организуют расширенную консультационную зону с участием финансовых институтов и профильных ведомств. Ключевыми темами станут механизмы государственной поддержки, инструменты кредитования и лизинга в текущих макроэкономических условиях. Кроме того, будет работать площадка «Студенты для хозяйств», обеспечивающая прямое взаимодействие вузов и работодателей. Регистрация на событие доступна по ссылке.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.