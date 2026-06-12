В Нижнем Новгороде выявлены первые случаи «зуда купальщика»

Подобные проявления зачастую сигнализируют о глубоких повреждениях кожных покровов ультрафиолетом. Кроме того, записаться на прием к профильному врачу необходимо и в том случае, если после пребывания на солнце имеющаяся на теле родинка изменила свои очертания или оттенок.