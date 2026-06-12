В Нижнем Новгороде выявлены первые случаи «зуда купальщика»

По сообщениям Telegram-канала Baza, на территории нашей страны зафиксированы дебютные в нынешнем летнем сезоне факты заражения церкариозом, более известным в народе как «зуд купальщика». У пострадавших людей наблюдаются обильные высыпания, появление водянистых пузырей, а также лихорадочное состояние.
Согласно сведениям источника, несколько человек подхватили эту заразу во время отдыха на Светлоярском озере, расположенном в Нижегородской области. Эксперты связывают случившееся с сильным прогревом непроточного водоема, а также с обилием обитающих там водоплавающих птиц, которые переносят личинки паразитов.
Как утверждают очевидцы, прибрежное мелководье озера плотно заросло травой, что в совокупности со знойной погодой послужило идеальным инкубатором для размножения вредоносных организмов. Важно отметить, что данные микроорганизмы не приспособлены для выживания внутри человеческого тела, однако их попытки проникновения под кожу вызывают острую аллергическую реакцию, сопровождающуюся мучительным раздражением.
Ранее специалист в области дерматовенерологии Ольга Янец напоминала, что возникновение отечности, волдырей и интенсивной боли после принятия солнечных ванн требует обязательного визита к доктору.
Подобные проявления зачастую сигнализируют о глубоких повреждениях кожных покровов ультрафиолетом. Кроме того, записаться на прием к профильному врачу необходимо и в том случае, если после пребывания на солнце имеющаяся на теле родинка изменила свои очертания или оттенок.