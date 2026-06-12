Ликсутов: 30 электробусов поколения А5 пришли в парки Мосгортранса в этом году

Самые современные машины проехали более 10 миллионов километров. Уникальную технику обслуживают на 10 площадках Мосгортранса. В столицу началась поставка еще 700 машин до конца 2027 года. Полностью экологичный транспорт не оказывает влияния на окружающую среду и делает город чище.