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Ликсутов: 30 электробусов поколения А5 пришли в парки Мосгортранса в этом году

Москва развивает наземный городской транспорт для повышения качества обслуживания пассажиров. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сегодня в столице курсируют уже 470 электробусов КАМАЗ-52222.

Источник: РИА "Новости"

— В этом году в парки Мосгортранса пришли уже 30 электробусов поколения А5, оборудованных для зарядки от инновационных станций с пантографами инвертированного типа, — добавил Ликсутов.

Самые современные машины проехали более 10 миллионов километров. Уникальную технику обслуживают на 10 площадках Мосгортранса. В столицу началась поставка еще 700 машин до конца 2027 года. Полностью экологичный транспорт не оказывает влияния на окружающую среду и делает город чище.

Маршруты наземного транспорта в ТиНАО изменились с 30 мая. Нововведения были связаны с окончанием строительных работ: трассы вернулись на привычные улицы, где автобусы и электробусы ходили ранее.