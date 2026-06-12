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Страна встречает День России с гордостью за свершения предков, заявил Путин

Путин: РФ встречает День России с гордостью за свершения предков.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. РФ встречает День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.

«Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства — это одно единое целое», — сказал Путин в ходе вручения госпремий.