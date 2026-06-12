Больницы Тверской области получат новое современное оборудование

Кроме того, на базе Кашинской и Калининской центральных больниц будут обустроены новые модульные женские консультации. Там появятся кабинеты акушера-гинеколога, функциональной и ультразвуковой диагностики, рентгеновский маммографический кабинет, процедурные. Это позволит организовать необходимые условия для подготовки беременных женщин к родам. В прошлом году в области такие женские консультации открылись на базе Калязинской, Зубцовской и Старицкой центральных больниц.