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Больницы Тверской области получат новое современное оборудование

Также на базе некоторых из них обустроят модульные женские консультации.

Медицинские учреждения Тверской области пополнятся современным оборудованием при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в аппарате правительства региона.

Так, для Ржевского родильного дома в 2026 году приобретут электрохирургический аппарат, дефибриллятор, аппарат реинфузии крови, кольпоскоп, ультрафиолетовую камеру и другое оборудование. В Селижаровской центральной больнице отремонтируют флюорограф.

Кроме того, на базе Кашинской и Калининской центральных больниц будут обустроены новые модульные женские консультации. Там появятся кабинеты акушера-гинеколога, функциональной и ультразвуковой диагностики, рентгеновский маммографический кабинет, процедурные. Это позволит организовать необходимые условия для подготовки беременных женщин к родам. В прошлом году в области такие женские консультации открылись на базе Калязинской, Зубцовской и Старицкой центральных больниц.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Нацпроект «Семья», в свою очередь, объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.