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В Волгограде проведут молебен против абортов

Молебен против абортов проведут в Александро-Невском соборе Волгограда завтра, 13 июня.

Молебен против абортов проведут в Александро-Невском соборе Волгограда завтра, 13 июня.

В тексте молитвы, отмечают в Волгоградской епархии, содержатся пошения о вразумлении тех, кто решился на аборт, а также о защите еще не рожденных детей и прекращении греха. Помолиться о будущих детях и их мамах, которые должны принять важное в жизни решение, горожане смогут в 12:00.

Напомним, что 11 января верующие волгоградцы вспоминают о мученической смерти 14 тысяч младенцев, убитых Иродом в Вифлееме.

Фото Павла Мирошкина.