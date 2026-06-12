В Волгограде проведут молебен против абортов

В тексте молитвы, отмечают в Волгоградской епархии, содержатся пошения о вразумлении тех, кто решился на аборт, а также о защите еще не рожденных детей и прекращении греха. Помолиться о будущих детях и их мамах, которые должны принять важное в жизни решение, горожане смогут в 12:00.