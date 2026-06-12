Прокуратура области рассмотрит вопрос об обжаловании приговора экс-директору Фонда капремонта региона Олегу Туркину и его подчинённым. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Туркина и шестерых его подчинённых признали виновными в растрате. При вынесении наказания суд учёл совершение преступления впервые, положительные характеристики личности, наличие двух малолетних детей на иждивении, ведомственные награды и благодарности, заболевания у него, его супруги и пожилой матери. Кроме того, бывший директор фонда возместил 9,2 миллиона рублей ущерба, а его подчинённые внесли ещё 600 тысяч.
Отмечается, что государственный обвинитель просил приговорить Туркина к пяти годам лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей. Его подчинённым предлагали дать сроки от 3 до 4,5 лет со штрафом от 500 тысяч до 700 тысяч. Однако суд назначил наказание ниже предусмотренного санкцией статьи в виде штрафа в размере от 170 тысяч до 350 тысяч рублей. «После изучения приговора прокуратурой области будет решён вопрос о его обжаловании в апелляционном порядке», — говорится в сообщении.
Олега Туркина задержали в июне 2024 года. Уголовное дело возбуждали по части 4 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата, совершённые группой лиц или в особо крупном размере». Максимальная санкция — десять лет лишения свободы.