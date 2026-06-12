Прокуратура области рассмотрит вопрос об обжаловании приговора экс-директору Фонда капремонта

Отмечается, что государственный обвинитель просил приговорить Туркина к пяти годам лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей. Его подчинённым предлагали дать сроки от 3 до 4,5 лет со штрафом от 500 тысяч до 700 тысяч. Однако суд назначил наказание ниже предусмотренного санкцией статьи в виде штрафа в размере от 170 тысяч до 350 тысяч рублей. «После изучения приговора прокуратурой области будет решён вопрос о его обжаловании в апелляционном порядке», — говорится в сообщении.