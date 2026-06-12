Путин назвал работу Москальковой достойным примером служения Отечеству.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал работу Татьяны Москальковой на посту уполномоченного по правам человека в РФ достойным примером служения людям и Отечеству.
Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
«Быть там, где трудно, и с теми, кому тяжело, отстаивать справедливость, брать на себя ответственность — главные черты Татьяны Николаевны Москальковой, лауреата премии за правозащитную деятельность. Ее работа на посту уполномоченного по правам человека России — пример достойного служения людям и Отечеству», — сказал Путин в ходе церемонии вручения государственных премий.
Москалькова занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год.