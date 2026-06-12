Путин назвал работу Москальковой достойным примером служения Отечеству.

«Быть там, где трудно, и с теми, кому тяжело, отстаивать справедливость, брать на себя ответственность — главные черты Татьяны Николаевны Москальковой, лауреата премии за правозащитную деятельность. Ее работа на посту уполномоченного по правам человека России — пример достойного служения людям и Отечеству», — сказал Путин в ходе церемонии вручения государственных премий.