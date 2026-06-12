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2 года условно получила нижегородская чиновница после гибели ребенка под завалом

Её признали виновной в халатности, которая привела к трагедии.

Источник: Комсомольская правда

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор должностному лицу по делу о халатности, которая привела к гибели ребенка — чиновницу признали виновной и приговорили к двум годам условно. Об этом сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Как установил суд, женщина отвечала за выявление объектов самовольного строительства. Однако опасное сооружение, возведенное без разрешения и находившееся в аварийном состоянии, долгое время оставалось вне поля зрения ответственных служб.

Трагедия произошла 9 августа 2025 года. Часть кирпичной постройки обрушилась, а бетонная плита упала на ребенка. От полученных травм он погиб на месте.

Суд пришел к выводу, что ненадлежащее исполнение должностных обязанностей стало одной из причин произошедшего. По итогам рассмотрения уголовного дела женщину признали виновной и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также установлен испытательный срок продолжительностью один год.