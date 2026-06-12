2 года условно получила нижегородская чиновница после гибели ребенка под завалом

Суд пришел к выводу, что ненадлежащее исполнение должностных обязанностей стало одной из причин произошедшего. По итогам рассмотрения уголовного дела женщину признали виновной и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также установлен испытательный срок продолжительностью один год.