Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: поддержка участников СВО становится духовной опорой героев страны

Путин: поддержка участников СВО становится духовной опорой для героев страны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Поддержка участников СВО всем российским обществом становится духовной опорой героев страны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.

«Искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому из нас, а для участников специальной военной операции — это надежная духовная опора, также, как и поддержка наших героев всем российским народом, всем обществом, у всех нас общие цели», — сказал Путин.