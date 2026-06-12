Путин: поддержка участников СВО становится духовной опорой героев страны

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Поддержка участников СВО всем российским обществом становится духовной опорой героев страны, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
«Искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому из нас, а для участников специальной военной операции — это надежная духовная опора, также, как и поддержка наших героев всем российским народом, всем обществом, у всех нас общие цели», — сказал Путин.