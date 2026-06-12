В Петербурге отремонтируют участок Петергофского шоссе

Отметим, что приводить в порядок дорогу начали еще в прошлом году. Тогда при поддержке нацпроекта специалисты обновили покрытие на участке Старо-Петергофского проспекта от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала. В рамках ремонта в нормативное состояние привели проезжую часть, уложив свыше 13 тыс. кв. м нового покрытия и литой асфальт в зоне трамвайных путей, заменили люки колодцев и нанесли новую разметку.