В Петербурге отремонтируют участок Петергофского шоссе

Участок Петергофского шоссе протяженностью около 7 км приведут в нормативное состояние в этом году в Санкт-Петербурге. Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.
На отрезке шоссе проведут перестановку бортовых камней, ремонт люков колодцев, уложат новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части, локально обновят тротуары и нанесут разметку термопластиком.
Отметим, что приводить в порядок дорогу начали еще в прошлом году. Тогда при поддержке нацпроекта специалисты обновили покрытие на участке Старо-Петергофского проспекта от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала. В рамках ремонта в нормативное состояние привели проезжую часть, уложив свыше 13 тыс. кв. м нового покрытия и литой асфальт в зоне трамвайных путей, заменили люки колодцев и нанесли новую разметку.
Также в прошлом году были завершены работы по дорожному ремонту двух участков проспекта Стачек общей протяженностью 2,3 км — от Комсомольской площади до Ново-Автовского путепровода и от Ленинского проспекта до проспекта Маршала Жукова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.