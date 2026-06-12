Путин вручил орден Героя труда артистке Нееловой

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил орден Героя труда народной артистке России Марине Нееловой, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе церемонии глава государства вручил Нееловой орден Героя труда.
Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.