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Путин вручил орден Героя труда артистке Нееловой

Путин вручил орден Героя труда народной артистке России Марине Нееловой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил орден Героя труда народной артистке России Марине Нееловой, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе церемонии глава государства вручил Нееловой орден Героя труда.

Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.