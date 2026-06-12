Молодожены из Гомеля отвели отдельную роль на свадьбе своей собаке, одев пса в «смокинг»

Как только пара решила пожениться, то для Арчи придумали прекрасную роль в свадебной церемонии: он должен был выбежать с кольцами. Для этого собаке заказали праздничный смокинг с бабочкой, к костюму и прикрепили пакетик с кольцами. В итоге собака не подвела и, по зову Дмитрия, а также под аплодисменты гостей, принесла кольца молодоженам. А потом Арчи устроился на руках у свидетельницы и наблюдал за свадьбой с рук. На свадебном фуршете для него было приготовлено особое угощение.