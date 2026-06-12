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Молодожены из Гомеля отвели отдельную роль на свадьбе своей собаке, одев пса в «смокинг»

Молодожены из Гомеля отвели отдельную роль на свадьбе своей собаке в «смокинге».

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Гомеля прошла необычная выездная регистрация брака. Молодожены Татьяна и Дмитрий доверили вынос обручальных колец своему питомцу, метису йорка по кличке Арчи, рассказал телеграм-канал Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

Арчи собака невесты и появилась в ее доме три года назад, когда от пса отказались прежние хозяева. Девушка увидела объявление в группе волонтеров и забрала собаку аж из Пинска. Арчи быстро стал любимцем семьи.

Как только пара решила пожениться, то для Арчи придумали прекрасную роль в свадебной церемонии: он должен был выбежать с кольцами. Для этого собаке заказали праздничный смокинг с бабочкой, к костюму и прикрепили пакетик с кольцами. В итоге собака не подвела и, по зову Дмитрия, а также под аплодисменты гостей, принесла кольца молодоженам. А потом Арчи устроился на руках у свидетельницы и наблюдал за свадьбой с рук. На свадебном фуршете для него было приготовлено особое угощение.

По словам Татьяны, у Арчи своя коллекция одежды: плащи, куртки, кофты, ботинки. К ним теперь присоединился и праздничный наряд — смокинг.

Мы писали, что минчанин обратился в милицию из-за шокирующего предложения девушки.

А еще «Минскстрой» сказал, правда ли, что строится дом со стенами из гипсокартона: «Преследуемая цель очевидна: сделать “квадрат” более доступным».

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