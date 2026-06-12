В Красноярском крае подтоплены 3 дачи, 69 участков и 4 дороги

Выход воды на пойму сохраняется на Енисее, Мане, Чулыме и Кети. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Вода продолжает стоять на пойме на реках Енисей (Кызыл), Мана (Нарва), Чулым (Балахта, Красный Завод) и Кеть (Лосиноборское). Паводковая ситуация под контролем правительства края и МЧС.
Всего подтоплены 3 дачных дома, 69 приусадебных участков и 4 участка автомобильных дорог. Ведётся мониторинг уровня воды и оповещение населения.
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