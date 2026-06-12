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Донская команда победила в конкурсе проектов по медицинской реабилитации

Их исследование посвящено лечению заикания у детей.

Источник: Национальные проекты России

Команда Ростовской области одержала победу на IX Международном конкурсе молодежных проектов в области медицинской реабилитации, что отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети». Конкурс прошел в рамках XVIII международного конгресса «Нейрореабилитация-2026», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Диплом первой степени жюри присудило совместной научной работе сотрудников отделения медицинской реабилитации Ростовской областной детской клинической больницы и молодых ученых кафедры медицинской реабилитации Ростовского государственного медицинского университета.

Исследование было посвящено изучению эффективности и безопасности применения метода тейпирования при лечении детей, страдающих тонико-клонической формой заикания. В исследовании приняли участие 120 пациентов в возрасте от 4 до 12 лет.

Все дети проходили комплексную реабилитацию, включающую три курса лечения в год продолжительностью 14 дней с последующим амбулаторным наблюдением. Полученные результаты показали, что использование тейпирования в составе реабилитационной программы позволяет добиться более заметного уменьшения проявлений заикания и улучшению эмоционального состояния пациентов.

Международный конгресс «Нейрореабилитация-2026» состоялся в очном формате 8−9 июня в Москве. Мероприятие объединило на своей площадке специалистов со всей России и ближнего зарубежья в области медицинской реабилитации, неврологии, реаниматологии и других направлений.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.