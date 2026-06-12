Несколько рейсов задерживаются в нижегородском аэропорту

В нижегородском аэропорту задерживается рейс до Москвы и два рейса до Сочи. Самолет до Москвы должен был вылететь в 14.30, время вылета сместили на 16.30. Рейсы в Сочи должны были отправиться в 14.50 и 17.15, но теперь самолеты должны вылететь в 22.55 и 18.25 соответственно.