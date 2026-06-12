Устроившего пальбу из-за места для рыбалки мужчину арестовали

Известно, что ранее житель поселка Береславка Калачевского района не попадал в скандальные истории и не был замечен сотрудниками правоохранительных органов. Знакомые и соседи отзываются о нем положительно. Что именно толкнуло мужчину схватиться за ружье и не меньше двух раз выстрелить в молодых волгоградцев, предстоит выяснить следствию.