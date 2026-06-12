В Красноярске организовали фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!»

Сотни красноярцев и приезжих артистов стали участниками Всесибирского фестиваля национальных культур «Я люблю тебя, Россия». Праздник организовали в красноярском Татышев-парке в День России, 12 июня. [caption id= «attachment_369106» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Художники-любители и мастера декоративно-прикладного искусства представили свои работы на ярмарке ремесел. [caption id= «attachment_369107» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] А на сцене в это время выступили художественные любительские коллективы из населенных пунктов Сибирского федерального округа. [caption id= «attachment_369108» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Артисты показали номера, связанные с культурой и традициями народов Сибири. [caption id= «attachment_369109» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Гости праздника смогли на себе «ощутить» национальные традиционные игры и ознакомиться с работами участников фестиваля. [caption id= «attachment_369110» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Кроме того, на поляне Татышев-парке запустили большой хоровод, присоединиться к которому мог каждый желающий.