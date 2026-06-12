Около 80 аппаратов ИВЛ закупили в больницы Подмосковья

Больницы Московской области получили с начала года 79 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Оборудование необходимо для оказания помощи пациентам с нарушениями функции дыхания, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Аппараты поступили в 12 медицинских организаций Подмосковья, в том числе Клинскую, Можайскую, Раменскую, Реутовскую и другие больницы.
«Обеспечение больниц современной медицинской техникой — одна из ключевых задач в развитии регионального здравоохранения. От технологичности оборудования напрямую зависит жизнь пациентов с острыми и хроническими нарушениями дыхания. С начала года в подмосковные больницы поступило 79 аппаратов ИВЛ на сумму более ₽330 млн. До конца года поставим еще 70 единиц», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.