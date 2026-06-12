Около 80 аппаратов ИВЛ закупили в больницы Подмосковья

«Обеспечение больниц современной медицинской техникой — одна из ключевых задач в развитии регионального здравоохранения. От технологичности оборудования напрямую зависит жизнь пациентов с острыми и хроническими нарушениями дыхания. С начала года в подмосковные больницы поступило 79 аппаратов ИВЛ на сумму более ₽330 млн. До конца года поставим еще 70 единиц», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.