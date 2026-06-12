На Дадаева ночью тушили пожар в магазине мототехники

В Калининграде ночью в пятницу, 12 июня, произошёл пожар в магазине по продаже и обслуживанию мототехники на Дадаева. Об этом сообщает МЧС региона.
По данным ведомства, вспыхнули литиевые батареи и стеллажи. Прибывшие спасатели оперативно эвакуировали один пропановый и два кислородных баллона, исключив угрозу взрыва. После этого пожарные ликвидировали возгорание.
Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. В тушении участвовали 20 специалистов и пять единиц техники. Причины случившегося предстоит установить дознавателям.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше