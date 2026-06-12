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На Дадаева ночью тушили пожар в магазине мототехники

Специалисты эвакуировали 1 пропановый и 2 кислородных баллона.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде ночью в пятницу, 12 июня, произошёл пожар в магазине по продаже и обслуживанию мототехники на Дадаева. Об этом сообщает МЧС региона.

По данным ведомства, вспыхнули литиевые батареи и стеллажи. Прибывшие спасатели оперативно эвакуировали один пропановый и два кислородных баллона, исключив угрозу взрыва. После этого пожарные ликвидировали возгорание.

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. В тушении участвовали 20 специалистов и пять единиц техники. Причины случившегося предстоит установить дознавателям.

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