В Воронеже приостановили работу башенного крана с истекшим сроком службы

Как сообщили в ведомстве, ранее Арбитражный суд области уже запретил строительные работы на этом объекте до завершения разбирательства. Однако в июне при проверке Верхне-Донского управления Ростехнадзора выяснилось, что застройщик эксплуатировал неисправный кран с истекшим сроком службы — это создавало прямую угрозу жизни и здоровью людей.