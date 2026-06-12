Жители Ростовской области из-за слухов начали скупать бензин впрок

— Такие дефициты создаются искусственно. Вчера в город приезжали и заправлялись до 1000 литров. Некоторые водители захватывают с собой канистры, чтобы тоже было на всякий. Естественно, поставок требуется больше, а на это нужно время, — написали в одном из городских пабликов.