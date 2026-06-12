Путин вручил Москальковой госпремию за правозащитную деятельность

Москалькова на посту омбудсмена с начала СВО в том числе занималась помощью военнослужащим Вооруженных сил РФ и членам их семей, а также гражданским, пострадавшим в ходе боевых действий. Она помогла получить и сообщить родственникам информацию о судьбе 9 083 военнослужащих, в ходе обменов в Россию был возвращен 3 761 военный, помогала в воссоединении семей.