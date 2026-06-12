Городской проект «Пермь в порядке» включил ремонт 15 участков дорог

В Дзержинском районе обновят участок ул. Решетникова между улицей Петропавловской и проездом Якуба Коласа. Подрядчик уже провел фрезерование полотна, укладывает выравнивающий слоя асфальта. После этого дорожные строители приступят нанесению разметки, частичному ремонту пешеходных переходов, установке дорожные знаков и ремонту барьерного ограждения. Одновременно идут ремонтные работы на ул. Строителей от ул. Камской до ул. Пожарной, 18. Рабочие провели полное фрезерование асфальта. В общий объем работ также входит нанесение новой разметки.