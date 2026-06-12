Проект баскетбольного комплекса в Самаре прошел экспертизу

В Промышленном районе Самары появится новый спортивный объект. Речь идет о баскетбольном комплексе, который разместят на пересечении улиц Ново-Вокзальная и Ставропольская. Ранее власти искали подрядчика на этот объект. «КП-Самара» выяснила, на каком этапе находится этот объект. Управление капстроительства Самарской области выступило заказчиков на выполнение проектных и изыскательских работ.