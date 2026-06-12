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Мишустин поздравил россиян с Днем России

Мишустин в поздравлении с Днем России: «всех нас объединяет любовь к Родине».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем России и отметил, что всех граждан страны объединяет любовь к Родине, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.

«Поздравляю вас с Днем России… Многонациональность и культурное разнообразие нашего государства формируют уникальное пространство, где звучат разные языки, переплетаются традиции, и всех нас объединяет любовь к Родине», — говорится в телеграмме.

Премьер подчеркнул, что среди значимых дат в истории этот праздник занимает особое место для тех, кто беззаветно предан своей стране, ежедневно трудится на ее благо, отстаивает национальные интересы, укрепляет экономический потенциал и технологический суверенитет, а также сохраняет и приумножает наследие предыдущих поколений.

Мишустин подчеркнул ответственность каждого россиянина за судьбу и процветание России, а также пожелал здоровья и благополучия.